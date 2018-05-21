У тренерській епопеї в Арсеналі з'явилася несподівана дійова особа
|Унаї Емері
В Арсеналі вирішили не призначати Мікеля Артету на посаду головного тренера команди.
Замість іспанця, який у 2016 році завершив кар'єру футболіста саме у складі канонірів, наступником Арсена Венгера може стати інший спеціаліст з Іспанії - Унаї Емері.
За інформацією Marca, керівництво Арсенала бачить успішний розвиток клубу саме у співпраці із більш досвідченим тренером.
Тоді як Артета залишиться набиратися досвіду у тренерському штабі Манчестер Сіті під керівництвом Хосепа Гвардіоли.
Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що окрім Артети на вакантну посаду претендує ще у й Юліан Наггельсманн, який очолює третю команду Бундесліги Гоффенгайм. Проте той продовжив співпрацю із командою.
Пізніше з'явилося ім'я ще одного претендента - Тьєрі Анрі.
Як відомо, Арсен Венгер залишив Арсенал після 22 років роботи у команді.
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