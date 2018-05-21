У тренерській епопеї в Арсеналі з'явилася несподівана дійова особа

Унаї Емері

В Арсеналі вирішили не призначати Мікеля Артету на посаду головного тренера команди.

Замість іспанця, який у 2016 році завершив кар'єру футболіста саме у складі канонірів, наступником Арсена Венгера може стати інший спеціаліст з Іспанії - Унаї Емері.

За інформацією Marca, керівництво Арсенала бачить успішний розвиток клубу саме у співпраці із більш досвідченим тренером.

Тоді як Артета залишиться набиратися досвіду у тренерському штабі Манчестер Сіті під керівництвом Хосепа Гвардіоли.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що окрім Артети на вакантну посаду претендує ще у й Юліан Наггельсманн, який очолює третю команду Бундесліги Гоффенгайм. Проте той продовжив співпрацю із командою.

Пізніше з'явилося ім'я ще одного претендента - Тьєрі Анрі.

Як відомо, Арсен Венгер залишив Арсенал після 22 років роботи у команді.