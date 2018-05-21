Стало відомо про ще одне досягнення нового керманича ПСЖ у кадровій політиці клубу

Новопризначений керманич ПСЖ Томас Тухель за короткий строк роботи у клубі не тільки провів особисту бесіду та налагодив контакт із найголовнішою зіркою Неймаром.

Стало відомо про те, що німецький спеціаліст умовив бразильського нападника залишитися у клубі і незважаючи на чутки та інші труднощі продовжувати боротися за нові перемоги парижан.

Згідно із інформацією іспанського журналіста Гільєме Балаге, Неймар справді хотів піти з ПСЖ, адже відчував себе не дуже впевнено у команді Унаї Емері.

Ситуацію ускладнила травма, проте із приходом Тухеля схоже на те, що бразилець буде усім серцем вболівати за свою команду.

У сезоні-2017/18 Неймар провів за ПСЖ 30 матчів, забив у них 28 голів та віддав 15 гольових передач. Більше голів у команді зі столиці Франції забив лише Едісон Кавані - правда свої 40 м'ячів він оформив у 48 іграх.

Як повідомлялося, що згідно із джерелами ЗМІ у ПСЖ, керівництво клубу навіть не збиралося продавати Неймара.

Раніше стало відомо, що Мессі прокоментував можливий трансфер Неймара у Реал, назвавши це неприпустимою річчю.