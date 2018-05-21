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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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21.05.2018  19:59

Стало відомо про ще одне досягнення нового керманича ПСЖ у кадровій політиці клубу

 

Новопризначений керманич ПСЖ Томас Тухель за короткий строк роботи у клубі не тільки провів особисту бесіду та налагодив контакт із найголовнішою зіркою Неймаром.

Стало відомо про те, що німецький спеціаліст умовив бразильського нападника залишитися у клубі і незважаючи на чутки та інші труднощі продовжувати боротися за нові перемоги парижан. 

Згідно із інформацією іспанського журналіста Гільєме Балаге, Неймар справді хотів піти з ПСЖ, адже відчував себе не дуже впевнено у команді Унаї Емері. 

Ситуацію ускладнила травма, проте із приходом Тухеля схоже на те, що бразилець буде усім серцем вболівати за свою команду. 

У сезоні-2017/18 Неймар провів за ПСЖ 30 матчів, забив у них 28 голів та віддав 15 гольових передач. Більше голів у команді зі столиці Франції забив лише Едісон Кавані - правда свої 40 м'ячів він оформив у 48 іграх. 

Як повідомлялося, що згідно із джерелами ЗМІ у ПСЖ, керівництво клубу навіть не збиралося продавати Неймара

Раніше стало відомо, що Мессі прокоментував можливий трансфер Неймара у Реал, назвавши це неприпустимою річчю





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