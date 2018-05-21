Молодого нападника Динамо порівняли із легендою клуба

Артем Бєсєдін (ліворуч)

22-річний нападник Динамо Артем Бєсєдін за стилем гри та поведінкою на полі нагадує легендарного Сергія Реброва.

Про це заявив сам Ребров в ефірі програми Вацко Light.

"Якщо говорити про Динамо, то із собою міг би порівняти Артема Бєсєдіна. За його роботою на футбольному полі, за бажання боротися не лише в атаці, але й допомагати команді в обороні", - сказав Ребров.

Нагадаємо, у сезоні, що минув, Бєсєдін отримав стабільне місце в основі від керманича Олександра Хацкевича. На його рахунку 36 матчів, в яких він забив 8 голів та віддав 6 передач.

Раніше Бєсєдін розповів, як його надихнув головний тренер команди, який процитував Валерія Лобановского.