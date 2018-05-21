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53 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.05.2018 20:58
Український воротар отримав виклик у збірну Грузії
|Заурі Махарадзе
Воротар донецького Олімпіка Заурі Махарадзе отримав виклик у збірну Грузії.
25-річний уродженець Одещини недавно став громадянином Грузії, звідки родом є його батько і тепер має можливість зіграти перший матч за грузинську команду.
Дебют Махарадзе може відбутися 1 червня - суперником грузинів буде Мальта, а 5-го Грузія зустрінеться із Люксембургом.
Раніше повідомлялося, що відомий агент Іраклій Хведеліані розповів про бажання Махарадзе виступати за Грузію.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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