Український воротар отримав виклик у збірну Грузії

Заурі Махарадзе

Воротар донецького Олімпіка Заурі Махарадзе отримав виклик у збірну Грузії.

25-річний уродженець Одещини недавно став громадянином Грузії, звідки родом є його батько і тепер має можливість зіграти перший матч за грузинську команду.

Дебют Махарадзе може відбутися 1 червня - суперником грузинів буде Мальта, а 5-го Грузія зустрінеться із Люксембургом.

Раніше повідомлялося, що відомий агент Іраклій Хведеліані розповів про бажання Махарадзе виступати за Грузію.