Ребров про Леоненка у Динамо: Він сам себе закопав

Віктор Леоненко (крайній праворуч у нижньому ряді)

Віктор Леоненко сам винуватий, що програв боротьбу за місце в основі Динамо молодим Сергію Реброву та Андрію Шевченку.

Про це в інтерв'ю програмі Вацко Light розповів екс-нападник та головний тренер біло-синіх Сергій Ребров.

Ребров прокоментував легендарну фразу Леоненка "розбирайтеся, салабони, хто буде грати із папою", яку він адресував йому та Шевченку.

"Це було під час зборів у Німеччині, тоді Леоненко якраз відновився після травми. Ми сиділи за столом під час обіду і він промовив це жартома. Ми посміялися. Можливо він говорив це всерйоз, але ми сприйняли це як жарт. Чому? Ми вже грали у Лізі чемпіонів, а у Віктора Євгеновича була травма і він багато пропустив", - згадав Ребров.

На репліку ведучого програми Віктора Вацка "закопали ви папу" Ребров відповів: "Ми не закопали його, він сам себе закопав".

Нагадаємо, Леоненко виступав за Динамо у 1992-97 роках. Кінець його виступів у біло-синій футболці прийшовся на становлення та подальший розвиток у зірок команди Сергія Реброва та Андрія Шевченка.

Раніше Леоненко вчергове критично висловився щодо Динамо та його гравців.