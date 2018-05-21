Клопп оригінально висловився про майбутнє протистояння із Реалом у Києві

Реал набагато досвідченіша команда, ніж Ліверпуль, проте не тільки досвід має значення у сучасному футболі.

Таку заяву за 5 днів до фіналу Ліги чемпіонів-2017/18 у Києві зробив керманич Ліверпуля Юрген Клопп.

"Реал - фаворит? Я не хочу грати в ці ігри. У них більше досвіду, це факт. Якби існував ринок досвіду, Реалу варто було б продавати його там, тоді б вони стали ще багатшими", - каже Клопп.

"Досвід - важлива річ у житті, проте це не єдине, на чому треба робити акцент. Брак досвіду можна компенсувати бажанням, ставленням, темпом роботи - це саме те, що я люблю в футболі. У нас є шанс на перемогу, так що дайте нам спробувати", - цитує німецького спеціалісті The Independent.

Нагадаємо, Реал вигравав Лігу чемпіонів у двох попередніх сезонах.

Раніше стало відомо, що зірка Реала Криштіану Роналду відновився після травми і зіграє у Києві.

Також повідомлялося, що Реал та Ліверпуль прибудуть у Києв 24 травня.