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21.05.2018  23:23

Перше розчарування: Ібрагімович вдарив суперника та отримав вилучення у США. ВІДЕО

 Златан Ібрагімович/USA Today

Форвард команди MLS Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович отримав вилучення у матчі регулярної першості проти Монреаль Імпект.

Суддя показав шведу червону картку за удар суперника. Цікаво, що рішення про покарання для зіркового нападника було прийнято після перегляду відео моменту, який спочатку опинився поза зоною уваги арбітра. 

Як видно на відео, Ібрагімович доволі жорстко вдарив по потилиці, коли той наступив йому на ногу.

Раніше Ібрагімович здивував світ чудовий пасом у грі MLS.

Нагадаємо, наприкінці березня Ібрагімович феєрично дебютував в MLS.





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