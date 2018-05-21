Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
200 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.05.2018 23:23
Перше розчарування: Ібрагімович вдарив суперника та отримав вилучення у США. ВІДЕО
|Златан Ібрагімович/USA Today
Форвард команди MLS Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович отримав вилучення у матчі регулярної першості проти Монреаль Імпект.
Суддя показав шведу червону картку за удар суперника. Цікаво, що рішення про покарання для зіркового нападника було прийнято після перегляду відео моменту, який спочатку опинився поза зоною уваги арбітра.
Як видно на відео, Ібрагімович доволі жорстко вдарив по потилиці, коли той наступив йому на ногу.
After Video Review, Zlatan Ibrahimovic receives a red card for violent conduct. #MTLvLA https://t.co/qF8UcCZYuy— Major League Soccer (@MLS) 21 травня 2018 р.
Раніше Ібрагімович здивував світ чудовий пасом у грі MLS.
Нагадаємо, наприкінці березня Ібрагімович феєрично дебютував в MLS.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій