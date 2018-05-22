Ребров відверто розповів про конфлікт із Мбокані у Динамо
|Дьємерсі Мбокані
Дьємерсі Мбокані під час тренерства Сергія Реброва проявив себе не з найкращого боку і як футболіст, і як людина.
Про це розповів сам колишній головний тренер у програмі Вацко Light.
"Я вважаю, що він - найкращий нападник у чемпіонаті України. І він це доводив, коли я був тренером, і після. Але це футболіст, який хоче лише грати. Він майже не тренувався. У нього постійно якісь травми були. А якщо він не виходив в основі, то обурювався. А Теодорчик (Лукаш Теодорчик - ред.) грав і кожному матчі і забивав", -згадує Ребров.
"Після травми я ставив його у трьох іграх і він не забивав. А Теодорчик виходив на заміну і щоразу відзначався. І от я не поставив його у склад і він до мене підходить, і питає: Я не граю? - Ні. - Ну, я на заміні не буду, я поїхав додому". Так, він гравець топ-рівня, але у Динамо не було жодного гравця, який би був топ-зіркою і робив, що йому заманеться. Якби він сам у певний момент це зрозумів...", - додав екс-тренер.
Нагадаємо, Мбокані після того, як Динамо очолив Хацкевич, повернувся у Київ та отримав стабільне місце в основі.
Але у другій частині сезону-2017/18 африканець знову пропустив через різноманітні пошкодження. За словами Хацкевича, Динамо не буде продовжувати контракт із Мбокані.
Додамо, що у Динамо Мбокані провів 77 матчів, забивши у них 31 гол та віддавши 14 передач.
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