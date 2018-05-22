Челсі найближчим часом звільнить головного тренера

Антоніо Конте

Челсі відправить у відставку головного тренера Антоніо Конте.

За даними Premium Sport і BeIN Sports, про звільнення італійця можуть оголосити протягом доби.

Конте очолив Челсі влітку 2016 року і в першому ж сезоні привів команду до чемпіонства в АПЛ.

У минулому сезоні лондонці виграли Кубок Англії, але не змогли вийти в Лігу чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що було названо ще декількох кандидатів на місце Конте.