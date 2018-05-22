Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
397 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 08:58
Челсі найближчим часом звільнить головного тренера
|Антоніо Конте
Челсі відправить у відставку головного тренера Антоніо Конте.
За даними Premium Sport і BeIN Sports, про звільнення італійця можуть оголосити протягом доби.
Конте очолив Челсі влітку 2016 року і в першому ж сезоні привів команду до чемпіонства в АПЛ.
У минулому сезоні лондонці виграли Кубок Англії, але не змогли вийти в Лігу чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що було названо ще декількох кандидатів на місце Конте.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій