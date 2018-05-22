Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
239 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 09:20
Українець став чемпіоном Данії
|Артем Довбик
Мідтьюлланд обіграв Хорсенс і виграв чемпіонат Данії, набравши 85 очок.
Українець Артем Довбик провів 26 хвилин в матчі.
Мідтьюлланд виграв чемпіонат вдруге в історії. Минуле чемпіонство клуб взяв в сезоні 2014/2015.
Раніше була інформація, що Довбик забив дебютний гол за Мідтьюлланд.
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