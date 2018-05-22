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155 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 09:48
Фред та Тайсон прибули у розташування збірної Бразилії
Півзахисники донецького Шахтаря Фред та Тайсон прибули у розташування збірної Бразилії.
Про це повідомляє Twitter команди.
Fala, Fred!— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 21 травня 2018 р.
Meia destaca honra de defender a #SeleçãoBrasileira na Copa do Mundo e elogia estrutura da Granja Comary. #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/wIwDklBEO5
Футболісти розпочали підготовку до ЧС-2018.
#SeleçãoBrasileira, Copa do Mundo... Não faltam motivos pra sorrir, né Gabriel Jesus e Taison? Primeiro dia de trabalho na Granja Comary! 😁⚽️🇧🇷 #GigantesPorNatureza #WorldCup— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 21 травня 2018 р.
Foto: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/SkajqVlvjt
Нагадаємо, що в рамках групової стадії ЧС-2018 бразильці зіграють з Коста-Рікою, Сербією і Швейцарією.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій