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22.05.2018  10:08

Ліверпуль хоче купити зірку Мілана за 35 мільйонів

Джанлуїджі Доннарумма

Ліверпуль зацікавлений в послугах голкіпера Мілана Джанлуїджі Доннарумми.

Як повідомляє Mediaset Premium, мерсисайдці запропонували за 19-річного воротаря 35 мільйонів фунтів, але керівництво італійського клубу вимагає за нього вдвічі більше, пише ua-football.com.

Раніше повідомлялося про предметний інтерес до Доннарумми з боку ПСЖ





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