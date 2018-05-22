Ліверпуль хоче купити зірку Мілана за 35 мільйонів

Джанлуїджі Доннарумма

Ліверпуль зацікавлений в послугах голкіпера Мілана Джанлуїджі Доннарумми.

Як повідомляє Mediaset Premium, мерсисайдці запропонували за 19-річного воротаря 35 мільйонів фунтів, але керівництво італійського клубу вимагає за нього вдвічі більше, пише ua-football.com.

Раніше повідомлялося про предметний інтерес до Доннарумми з боку ПСЖ