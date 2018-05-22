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372 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 10:08
Ліверпуль хоче купити зірку Мілана за 35 мільйонів
|Джанлуїджі Доннарумма
Ліверпуль зацікавлений в послугах голкіпера Мілана Джанлуїджі Доннарумми.
Як повідомляє Mediaset Premium, мерсисайдці запропонували за 19-річного воротаря 35 мільйонів фунтів, але керівництво італійського клубу вимагає за нього вдвічі більше, пише ua-football.com.
Раніше повідомлялося про предметний інтерес до Доннарумми з боку ПСЖ
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій