Челсі хоче підсилитися лідером Баварії

Роберт Левандовський

Форвард Баварії Роберт Левандовський і раніше знаходиться в сфері інтересів Челсі.

29-річний поляк став трансферним пріоритетом лондонців в міжсезоння, незважаючи на можливий відхід Антоніо Конте з поста головного тренера команди.

Левандовський готовий покинути Баварію. Якщо це трапиться, сума переходу перевищить 100 мільйонів фунтів, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що у нападника також є пропозиції від Манчестер Сіті і ПСЖ.

Також була інформація, що Реал відмовився від трансферу Левандовського.