Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
217 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 10:43
Челсі хоче підсилитися лідером Баварії
|Роберт Левандовський
Форвард Баварії Роберт Левандовський і раніше знаходиться в сфері інтересів Челсі.
29-річний поляк став трансферним пріоритетом лондонців в міжсезоння, незважаючи на можливий відхід Антоніо Конте з поста головного тренера команди.
Левандовський готовий покинути Баварію. Якщо це трапиться, сума переходу перевищить 100 мільйонів фунтів, пише tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що у нападника також є пропозиції від Манчестер Сіті і ПСЖ.
Також була інформація, що Реал відмовився від трансферу Левандовського.
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