Чемпіон Бразилії близький до переходу в Динамо

Даніло дас Невес Пінейро

Гравець Палмейраса Даніло дас Невес Пінейро цього літа перейде в київське Динамо.

Про це повідомляє FootballНub.

За оцінками сайту Тransfermarkt.com 25-річний півзахисник коштує 3,75 мільйона євро. Він універсал і може закрити кілька позицій. Але найбільш комфортно він себе почуває в центрі півзахисту. Також бразилець може зіграти опорного півзахисника і правого захисника.

Повідомляється, що переговори щодо трансферу футболіста в Динамо знаходяться на фінальній стадії, пише ua-football.com.

Раніше повідомлялося, що Рибалка повертається в Динамо.