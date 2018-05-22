Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
457 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 11:15
Чемпіон Бразилії близький до переходу в Динамо
|Даніло дас Невес Пінейро
Гравець Палмейраса Даніло дас Невес Пінейро цього літа перейде в київське Динамо.
Про це повідомляє FootballНub.
За оцінками сайту Тransfermarkt.com 25-річний півзахисник коштує 3,75 мільйона євро. Він універсал і може закрити кілька позицій. Але найбільш комфортно він себе почуває в центрі півзахисту. Також бразилець може зіграти опорного півзахисника і правого захисника.
Повідомляється, що переговори щодо трансферу футболіста в Динамо знаходяться на фінальній стадії, пише ua-football.com.
Раніше повідомлялося, що Рибалка повертається в Динамо.
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