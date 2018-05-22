Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
315 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 11:56
В Україні почалася масова облава на організаторів договірних матчів
В Україні 22-го травня відбулась масова облава на організаторів договірних матчів.
Правоохоронні органи провели більше 50 обшуків в 9 областях України.
За інформацією слідства, мова про 5 злочинних організованих груп.
Під підозрою в організації договірних матчів гравці, тренери, арбітри, президенти клубів. Наразі імена затриманих футбольних осіб ще невідомі, пише Футбол 24.
Раніше була інформація, що клуб українського тренера підозрюють в договірняку в Казахстані.
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