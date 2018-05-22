В Україні почалася масова облава на організаторів договірних матчів

В Україні 22-го травня відбулась масова облава на організаторів договірних матчів.

Правоохоронні органи провели більше 50 обшуків в 9 областях України.

За інформацією слідства, мова про 5 злочинних організованих груп.

Під підозрою в організації договірних матчів гравці, тренери, арбітри, президенти клубів. Наразі імена затриманих футбольних осіб ще невідомі, пише Футбол 24.

Раніше була інформація, що клуб українського тренера підозрюють в договірняку в Казахстані.