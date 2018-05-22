Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1321 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 12:14
Динамо продовжило контракти з трьома гравцями
Відразу кілька футболістів Динамо U-19 продовжили угоди з київським клубом.
Півзахисник Станіслав Сорокін продовжив контракт до зими, хавбек Вадим Мащенко - до літа 2019 року, нападник Данило Сухоручко - до літа 2020 року.
Сухоручко в поточному сезоні провів у першості U-19 11 матчів і забив 1 гол. На рахунку Сорокіна - 15 матчів і 4 голи, а Мащенко провів 19 матчів і забив 4 м'ячі, пише "Динамомания".
Нагадаємо, що команда Динамо U-19 виграла чемпіонат України.
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