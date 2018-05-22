Динамо продовжило контракти з трьома гравцями

Відразу кілька футболістів Динамо U-19 продовжили угоди з київським клубом.

Півзахисник Станіслав Сорокін продовжив контракт до зими, хавбек Вадим Мащенко - до літа 2019 року, нападник Данило Сухоручко - до літа 2020 року.

Сухоручко в поточному сезоні провів у першості U-19 11 матчів і забив 1 гол. На рахунку Сорокіна - 15 матчів і 4 голи, а Мащенко провів 19 матчів і забив 4 м'ячі, пише "Динамомания".

Нагадаємо, що команда Динамо U-19 виграла чемпіонат України.