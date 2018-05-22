Стало відомо, до кого з тренерів поліція приходила з обшуками

Олександр Севідов

Стали відомі імена деяких футбольних людей, у яких провели обшуки з метою викриття організаторів договірних матчів.

У цей список потрапили екс-головний тренер Маріуполя Олександр Севідов, коуч Миколаєва Руслан Забранський.

Також в цей список потрапили арбітри Євген Арановський, Віктор Арановський, Олександр Павлюк і Олександр Сахно, повідомляє FootballHub.

Раніше була інформація, що .