Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
464 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 12:39
Стало відомо, до кого з тренерів поліція приходила з обшуками
|Олександр Севідов
Стали відомі імена деяких футбольних людей, у яких провели обшуки з метою викриття організаторів договірних матчів.
У цей список потрапили екс-головний тренер Маріуполя Олександр Севідов, коуч Миколаєва Руслан Забранський.
Також в цей список потрапили арбітри Євген Арановський, Віктор Арановський, Олександр Павлюк і Олександр Сахно, повідомляє FootballHub.
Раніше була інформація, що Маріуполь звільнив Севідова через договорняки.
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