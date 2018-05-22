Севідов прокоментував інформацію про обшуки поліцією

Олександр Севідов

Олександр Севідов не дав чіткого коментарю стосовно інформацію про обшуки в його помешканні.

За словами екс-тренера, в даний час він знаходиться не вдома.

"Це поки що непідтверджена інформація. На даний момент я не вдома, гуляю з дитиною, і поки не готовий давати будь-які коментарі. Ситуація йде так, що не можна говорити передчасно про щось", - цитує екс-наставника Маріуполя sportarena.com.

Раніше була інформація, що в Україні почалася масова облава на організаторів договірних матчів.