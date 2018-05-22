Українські арбітри підозрюються в ставках на матчі за їх участі

Ряд українських арбітрів підозрюється в ставках на матчі, які вони ж і обслуговували.

Відзначається, що керівництво Федерації футболу України було в курсі цієї проблеми - йому про це повідомляли інші арбітри.

Наступні арешти були проведені на підставі матеріалів комітету з етики та чесної гри ФФУ, переданих до правоохоронних органів ще півтора роки тому.

З того часу поліція вела підготовчу роботу, прослуховувала телефони підозрюваних і збирала додаткові відомості, пише Betnews365.

Раніше була інформація, що в Україні почалася масова облава на організаторів договірних матчів.