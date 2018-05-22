Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
310 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 13:40
Українські арбітри підозрюються в ставках на матчі за їх участі
Ряд українських арбітрів підозрюється в ставках на матчі, які вони ж і обслуговували.
Відзначається, що керівництво Федерації футболу України було в курсі цієї проблеми - йому про це повідомляли інші арбітри.
Наступні арешти були проведені на підставі матеріалів комітету з етики та чесної гри ФФУ, переданих до правоохоронних органів ще півтора роки тому.
З того часу поліція вела підготовчу роботу, прослуховувала телефони підозрюваних і збирала додаткові відомості, пише Betnews365.
Раніше була інформація, що в Україні почалася масова облава на організаторів договірних матчів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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