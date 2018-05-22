Поліція в наручниках вивела з Будинку футболу арбітра Першої ліги. ВІДЕО

Олександр Солов'ян

Поліція в наручниках вивела з Будинку футболу арбітра Першої ліги Олександра Солов’яна.

Про це інформує FootballHub.

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Затримання рефері Першої Ліги Олександра Солов’яна.

За нашою інформацією, обшуки стосувались 35 клубів😳 pic.twitter.com/VVs2VZay39 — FootballHub (@FootballHub_Ua) 22 травня 2018 р.

Повідомляється, що обшуки стосувались 35 клубів.

Раніше була інформація, що українські арбітри підозрюються в ставках на матчі за їх участі.