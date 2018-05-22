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347 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 14:19
Поліція в наручниках вивела з Будинку футболу арбітра Першої ліги. ВІДЕО
|Олександр Солов'ян
Поліція в наручниках вивела з Будинку футболу арбітра Першої ліги Олександра Солов’яна.
Про це інформує FootballHub.
Ексклюзивні кадри від @FootballHub_Ua 🔥🔥🔥— FootballHub (@FootballHub_Ua) 22 травня 2018 р.
Затримання рефері Першої Ліги Олександра Солов’яна.
За нашою інформацією, обшуки стосувались 35 клубів😳 pic.twitter.com/VVs2VZay39
Повідомляється, що обшуки стосувались 35 клубів.
Раніше була інформація, що українські арбітри підозрюються в ставках на матчі за їх участі.
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