Збірна Іспанії продовжила контракт з головним тренером

Хулен Лопетегі

Головний тренер збірної Іспанії Хулен Лопетегі продовжив контракт з місцевою футбольною федерацією.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Нова угода наставника іспанської збірної розрахована до середини 2020 року, аж до початку Євро-2020.

Хулен Лопетегі очолив збірну Іспанії в середині 2016-го. Під його керівництвом команда безпосередньо вийшла на чемпіонат світу-2018, а також не програла жодного матчу.

Раніше була інформація, що Фабрегас не потрапив до заявки збірної Іспанії на ЧС-2018.