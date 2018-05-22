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45 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 14:56
Збірна Іспанії продовжила контракт з головним тренером
|Хулен Лопетегі
Головний тренер збірної Іспанії Хулен Лопетегі продовжив контракт з місцевою футбольною федерацією.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Нова угода наставника іспанської збірної розрахована до середини 2020 року, аж до початку Євро-2020.
Хулен Лопетегі очолив збірну Іспанії в середині 2016-го. Під його керівництвом команда безпосередньо вийшла на чемпіонат світу-2018, а також не програла жодного матчу.
Раніше була інформація, що Фабрегас не потрапив до заявки збірної Іспанії на ЧС-2018.
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