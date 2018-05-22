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22.05.2018  15:45

Український гравець залишив казахстанський клуб

Юрій Путраш

Український захисник Юрій Путраш покинув казахстанський Акжайик, склад якого він поповнив цієї зими.

Причинами такого рішення стали сімейні обставини українця.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні в чемпіонаті Казахстану 28-річний футболіст провів три поєдинки, в яких гольовими діями не відзначився, пише FootBoom.

Раніше повідомлялося про те, що Акжайик також покинув і український тренер Володимир Мазяр.





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