Український гравець залишив казахстанський клуб

Юрій Путраш

Український захисник Юрій Путраш покинув казахстанський Акжайик, склад якого він поповнив цієї зими.

Причинами такого рішення стали сімейні обставини українця.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні в чемпіонаті Казахстану 28-річний футболіст провів три поєдинки, в яких гольовими діями не відзначився, пише FootBoom.

Раніше повідомлялося про те, що Акжайик також покинув і український тренер Володимир Мазяр.