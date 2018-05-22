Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
197 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 15:45
Український гравець залишив казахстанський клуб
|Юрій Путраш
Український захисник Юрій Путраш покинув казахстанський Акжайик, склад якого він поповнив цієї зими.
Причинами такого рішення стали сімейні обставини українця.
Нагадаємо, що в нинішньому сезоні в чемпіонаті Казахстану 28-річний футболіст провів три поєдинки, в яких гольовими діями не відзначився, пише FootBoom.
Раніше повідомлялося про те, що Акжайик також покинув і український тренер Володимир Мазяр.
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