Московский ЦСКА близький до підписання Феррейри

Факундо Феррейра

Аргентинський форвард Факундо Феррейра за крок до переходу в московський ЦСКА.

Про це повідомляє Record.pt.

За інформацією порталу, сторони близькі до того, щоб укласти угоду. Феррейрі потрібно пройти медогляд, після чого з ним буде підписаний контракт, пише football24.ua.

Раніше повідомлялося, що Феррейра може перейти до Спартака.