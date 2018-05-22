Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
47 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 17:59
Голкіпер Манчестер Сіті може продовжити кар'єру в MLS
|Джо Харт
Воротар Манчестер Сіті Джо Харт, який минулий сезон провів у Вест Хемі на правах оренди, може опинитись в Нью-Йорк Сіті.
Про це повідомляє The Sun.
Американський клуб може заплатити за трансфер 3 млн фунтів.
Щоправда, Харт вимагає дуже високу зарплатню у розмірі 125 тисяч фунтів на тиждень.
Поки що Нью-Йорк Сіті на такі умови не погоджується, пише Футбол 24.
Зазначимо, що контракт Харта з Манчестер Сіті розрахований до літа 2019 року.
Раніше повідомлялося, що Ібрагімович отримав червону картку в MLS.
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