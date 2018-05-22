Голкіпер Манчестер Сіті може продовжити кар'єру в MLS

Джо Харт

Воротар Манчестер Сіті Джо Харт, який минулий сезон провів у Вест Хемі на правах оренди, може опинитись в Нью-Йорк Сіті.

Про це повідомляє The Sun.

Американський клуб може заплатити за трансфер 3 млн фунтів.

Щоправда, Харт вимагає дуже високу зарплатню у розмірі 125 тисяч фунтів на тиждень.

Поки що Нью-Йорк Сіті на такі умови не погоджується, пише Футбол 24.

Зазначимо, що контракт Харта з Манчестер Сіті розрахований до літа 2019 року.

Раніше повідомлялося, що Ібрагімович отримав червону картку в MLS.