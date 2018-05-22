Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
69 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
22.05.2018  18:37

Зірка Інтера не потрапив до заявки збірної Аргентини на ЧС-2018

 

Форвард Інтера Мауро Ікарді не потрапив до заявки збірної Аргентини на ЧС-2018.

Остаточна заявка Альбіселесте виглядає таким чином:

Воротарі: Серхіо Ромеро (Манчестер Юнайтед), Віллі Кабальєро (Челсі), Франко Армані (Рівер Плейт);

Захисники: Маркос Рохо (Манчестер Юнайтед), Федеріко Фасіо (Рома), Ніколас Отаменді (Манчестер Сіті), Маркос Акунья (Спортинг), Едуардо Сальвіо (Бенфіка), Ніколас Тальяфіко (Аякс), Габріель Меркадо (Севілья), Крістіан Ансальді (Торіно);

Півзахисники: Максиміліано Меса (Індепендьєнте), Хав'єр Маскерано (Хебей Чайна Форчун), Мануель Лансіні (Вест Хем), Джовані Ло Чельсо, Анхель Ді Марія (обидва - ПСЖ), Лукас Бігль (Мілан), Евер Банега (Севілья), Крістіан Павон (Бока Хуніорс);

Нападники: Гонсало Ігуаїн, Пауло Диба (обидва - Ювентус), Ліонель Мессі (Барселона), Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті).

Нагадаємо, що до Ікарді проявляє зацікавленість Челсі.

Раніше заявку на Мундіаль оголосили французи.





Читай також
Покер Ікарді допоміг Інтеру розтрощити Сампдорію, Наполі обіграв Дженоа. Матчі 29-го туру чемпіонату Італії
Ікарді: Ще рано оцінювати шанси на чемпіонство
Ікарді: Дербі з Міланом - це буде вогняна гра
Інтер продасть Ікарді за 110 мільйонів євро
Ультрас Інтера: Ікарді для нас помер
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
18:58
Бокс. Бій Гвоздика за звання чемпіона світу може відбутися в Києві
18:37
Футбол. Зірка Інтера не потрапив до заявки збірної Аргентини на ЧС-2018
18:16
Футбол. Павелко: Це історичний день для українського футболу
17:59
Футбол. Голкіпер Манчестер Сіті може продовжити кар'єру в MLS
17:36
Теніс. Бондаренко та Козлова покидають Нюрнберг, програвши стартові матчі турніру
17:16
Футбол. У договірних матчах брали участь клуби УПЛ, – голова нацполіції
16:59
Футбол. Легенда Динамо прийняв участь у відкритті дитячого майданчика. ФОТО. ВІДЕО
16:47
Теніс. Костюк вийшла в друге коло кваліфікації на Ролан Гаррос
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!