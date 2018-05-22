Зірка Інтера не потрапив до заявки збірної Аргентини на ЧС-2018
Форвард Інтера Мауро Ікарді не потрапив до заявки збірної Аргентини на ЧС-2018.
Остаточна заявка Альбіселесте виглядає таким чином:
Воротарі: Серхіо Ромеро (Манчестер Юнайтед), Віллі Кабальєро (Челсі), Франко Армані (Рівер Плейт);
Захисники: Маркос Рохо (Манчестер Юнайтед), Федеріко Фасіо (Рома), Ніколас Отаменді (Манчестер Сіті), Маркос Акунья (Спортинг), Едуардо Сальвіо (Бенфіка), Ніколас Тальяфіко (Аякс), Габріель Меркадо (Севілья), Крістіан Ансальді (Торіно);
Півзахисники: Максиміліано Меса (Індепендьєнте), Хав'єр Маскерано (Хебей Чайна Форчун), Мануель Лансіні (Вест Хем), Джовані Ло Чельсо, Анхель Ді Марія (обидва - ПСЖ), Лукас Бігль (Мілан), Евер Банега (Севілья), Крістіан Павон (Бока Хуніорс);
Нападники: Гонсало Ігуаїн, Пауло Диба (обидва - Ювентус), Ліонель Мессі (Барселона), Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті).
Нагадаємо, що до Ікарді проявляє зацікавленість Челсі.
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