Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
123 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 19:19
Форвард Челсі може продовжити кар'єру в Мілані
|Альваро Мората
Керівництво Мілана зацікавлене в підписанні іспанського нападника Альваро Морати.
Про це повідомляє Football Italia.
Генеральний директор міланців Марко Фассоне і спортивний директор Массіміліано Мірабелла провели зустріч з представником іспанського гравця Беппе Боццо.
У чемпіонаті АПЛ 2017/2018 Мората провів за синіх 31 матч і забив 11 голів.
Раніше повідомлялося про інтерес до Морати з боку ПСЖ,
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