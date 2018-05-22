Форвард Челсі може продовжити кар'єру в Мілані

Альваро Мората

Керівництво Мілана зацікавлене в підписанні іспанського нападника Альваро Морати.

Про це повідомляє Football Italia.

Генеральний директор міланців Марко Фассоне і спортивний директор Массіміліано Мірабелла провели зустріч з представником іспанського гравця Беппе Боццо.

У чемпіонаті АПЛ 2017/2018 Мората провів за синіх 31 матч і забив 11 голів.

Раніше повідомлялося про інтерес до Морати з боку ПСЖ,