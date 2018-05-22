Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
156 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 19:40
Договірні матчі в Україні: Поліція вирішила залишити фігурантів справи на волі
Національна поліція України вирішила залишити на волі підозрюваних в організації договірних матчів.
Про це повідомив заступник голови нацполіції Ігор Купранець на спеціальному брифінгу.
"Стосовно затримань, то і санкції статей, і категорія злочинів, і кількість вчинених епізодів – ми не бачимо необхідності сьогодні затримувати людей, кидати їх в камери", – цитує Купранця УП.
Раніше повідомлялося, що в Україні 22-го травня відбулась масова облава на організаторів договірних матчів.
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