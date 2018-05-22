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22.05.2018  20:20

Роналду: Я дуже поважаю Ліверпуль, але Реал - найкращий

Кріштіану Роналду

Мадридський Реал зробить усе, щоб втретє поспіль виграти Лігу чемпіонів.

Про це заявив лідер вершкових Кріштіану Роналду виданню Marca.

"Це буде історичний момент (фінал ЛЧ у Києві - ред.). Ми дуже схвильовані. Зараз усі ще не мають великого розуміння того, що ми можемо зробити – тричі поспіль виграти Лігу чемпіонів. Можливо, це й краще, адже ми повністю зосереджені на грі", - наголосив Роналду.

"Я почуваюсь дуже добре і бачу, що мої партнери по команді також перебувають в повному порядку. Якщо ми переможемо – це буде неймовірно. Мені дуже подобається грати у Лізі чемпіонів. Тут завжди дуже хороші матчі і, якщо ти хочеш виграти турнір, то маєш обігрувати найкращі команди світу", - сказав нападник.

"Я не думаю, що нам буде легко у фіналі. Ліверпуль дістався сюди, бо заслужив на це. Вони мені нагадують Реал 3-річної давності – з трьома швидкими форвардами попереду. Я дуже їх поважаю, але вважаю, що Реал кращий", – цитує Роналду Футбол 24.

Нагадаємо, що фінал ЛЧ відбудеться в Києві, 26 травня на нСК Олімпійський.

Раніше керманич Ліверпуля Юрген Клопп оригінально висловився про фінальний поєдинок ЛЧ.

Також повідомлялося, що ІДІЛ погрожують фанатам Ліверпуля та Реала атаками зі зброєю у Києві.





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