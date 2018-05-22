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22.05.2018  20:39

Степаненко: Було відчуття, що в Гусєва два серця

Олег Гусєв

Екс-півзахисник Динамо Олег Гусєв віддав усього себе на футбольному полі.

Про це розповів колишній партнер Гусєва по збірній України Тарас Степаненко.

"Олег Гусєв - легенда для Динамо. Він людина замкнута, але він дуже любить футбол, свій клуб, дуже багато сил віддав йому. Я дуже поважаю його і вітаю з тим, що його кар'єра вийшла такою", - сказав хавбек Шахтаря.

"Я дивився матчі Динамо і бачив, наскільки він віддавався на футбольному полі, яка у нього велика працездатність, майстерність", - додав гравець збірної України.

"У його найкращі роки було відчуття, що у Анатолійовича два серця - так він міг бігати, забиваючи важливі голи і за клуб, і за збірну", - цитує Степаненка КП.

Нагадаємо, що в 32-му турі УПЛ Гусєв зіграв останній матч у футбольці Динамо та попрощався з фанатами.





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