Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
268 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 20:59
Динамо не змогло домовитися про трансфер бразильського півзахисника
|Че Че
Київське Динамо запропонувало за хавбека Палмейраса Даніло Че Че Невеса 3 мільйони євро, але отримало відмову.
Про це повідомляє UOL Esporte.
За інформацією джерела бразильський клуб готовий відпустити футболіста за 5 мільйонів євро.
У сезоні 2018 Че Че зіграв у трьох матчах за команду з Сан-Паулу, а в минулому провів 53 матчі, в яких забив 2 голи та віддав 4 асисти, пише Футбол 24.
Раніше повідомлялося, що бразильський півзахисник Палмейраса близький до переходу в Динамо.
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