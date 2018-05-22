Динамо не змогло домовитися про трансфер бразильського півзахисника

Че Че

Київське Динамо запропонувало за хавбека Палмейраса Даніло Че Че Невеса 3 мільйони євро, але отримало відмову.

Про це повідомляє UOL Esporte.

За інформацією джерела бразильський клуб готовий відпустити футболіста за 5 мільйонів євро.

У сезоні 2018 Че Че зіграв у трьох матчах за команду з Сан-Паулу, а в минулому провів 53 матчі, в яких забив 2 голи та віддав 4 асисти, пише Футбол 24.

Раніше повідомлялося, що бразильський півзахисник Палмейраса близький до переходу в Динамо.