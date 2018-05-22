Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
213 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 21:19
Боруссія Д хоче підписати гравця на позицію Ярмоленка
|Маріус Вольф
Боруссія Д найближчим часом підпише півзахисника франкфуртського Айнтрахта Маріуса Вольфа.
Про це повідомляє Sport.de.
За інформацією видання Айнтрахт отримає за гравця 5 млн євро.
Вольф в цьому сезоні провів 28 матчів у Бундеслізі, забив 5 голів і зробив 9 асистів, пише Трибуна.
Раніше повідомлялося, що Ярмоленко покине Боруссію, але потім сам футболіст спростував цю інформацію.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій