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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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22.05.2018  21:37

Гірник з Кривого Рогу пройшов атестацію у другу лігу

 

Криворізький Гірник повертається в професійний футбол, наступний сезон команда розпочне у другій лізі.

Гірник успішно пройшов атестацію, пише офіційний паблік криворіжців у facebook.

Нагадаємо, в сезоні 2015/2016 Гірник виступав в першій лізі, але потім втратив професійний статус.

Раніше повідомлялося, що рівненський Верес та ФК Львів поміняються місцями із наступного сезону. 





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