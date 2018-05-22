Гірник з Кривого Рогу пройшов атестацію у другу лігу

Криворізький Гірник повертається в професійний футбол, наступний сезон команда розпочне у другій лізі.

Гірник успішно пройшов атестацію, пише офіційний паблік криворіжців у facebook.

Нагадаємо, в сезоні 2015/2016 Гірник виступав в першій лізі, але потім втратив професійний статус.

Раніше повідомлялося, що рівненський Верес та ФК Львів поміняються місцями із наступного сезону.