Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
43 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 21:37
Гірник з Кривого Рогу пройшов атестацію у другу лігу
Криворізький Гірник повертається в професійний футбол, наступний сезон команда розпочне у другій лізі.
Гірник успішно пройшов атестацію, пише офіційний паблік криворіжців у facebook.
Нагадаємо, в сезоні 2015/2016 Гірник виступав в першій лізі, але потім втратив професійний статус.
Раніше повідомлялося, що рівненський Верес та ФК Львів поміняються місцями із наступного сезону.
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