Роналду втретє поспіль став найпопулярнішим спорсмном планети

Кріштіану Роналду

Форвард Реала Кріштіану Роналду третій рік поспіль став найпопулярнішим спортсменом світу за версією ESPN.

Рейтинг складений з урахуванням рекламних контрактів, передплатників в соціальних мережах і пошукових запитів.

У трійку також потрапили баскетболіст Клівленда Леброн Джеймс і нападник Барселони Ліонель Мессі.

Топ-10 найпопулярніших спортсменів:

1. Кріштіану Роналду (Реал, футбол);

2. Леброн Джеймс (Клівленд, баскетбол);

3. Ліонель Мессі (Барселона, футбол);

4. Неймар (ПСЖ, футбол);

5. Роджер Федерер (теніс);

6. Тайгер Вудс (гольф);

7. Кевін Дюрент (Голден Стейт, баскетбол);

8. Рафаель Надаль (теніс);

9. Стефен Каррі (Голден Стейт, баскетбол);

10. Філ Мікельсон (гольф).

Раніше повідомлялося, що Роналду готовий сплатити 14 млн євро за махінації з податками.