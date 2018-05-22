Роналду втретє поспіль став найпопулярнішим спорсмном планети
|Кріштіану Роналду
Форвард Реала Кріштіану Роналду третій рік поспіль став найпопулярнішим спортсменом світу за версією ESPN.
Рейтинг складений з урахуванням рекламних контрактів, передплатників в соціальних мережах і пошукових запитів.
У трійку також потрапили баскетболіст Клівленда Леброн Джеймс і нападник Барселони Ліонель Мессі.
Топ-10 найпопулярніших спортсменів:
1. Кріштіану Роналду (Реал, футбол);
2. Леброн Джеймс (Клівленд, баскетбол);
3. Ліонель Мессі (Барселона, футбол);
4. Неймар (ПСЖ, футбол);
5. Роджер Федерер (теніс);
6. Тайгер Вудс (гольф);
7. Кевін Дюрент (Голден Стейт, баскетбол);
8. Рафаель Надаль (теніс);
9. Стефен Каррі (Голден Стейт, баскетбол);
10. Філ Мікельсон (гольф).
Раніше повідомлялося, що Роналду готовий сплатити 14 млн євро за махінації з податками.
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