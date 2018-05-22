Легендарний нідерландець покидає Депортиво

Кларенс Зеєдорф

Головний тренер іспанського Депортиво Кларенс Зеєдорф залишає свій пост.

Про це повідомляє офіційний сайт галісійців.

30 червня закінчується термін контракту 42-річного фахівця, продовжений він не буде.

Нідерландець очолив команду з Ла-Коруньї в лютому, але не зміг врятувати її від вильоту з Ла Ліги.

Clarence Seedorf no continuará al frente del Deportivo la próxima temporada https://t.co/gHp8E3m6nS pic.twitter.com/3Edvmb54dJ — RC Deportivo (@RCDeportivo) 22 травня 2018 р.

Нагадаємо, що напередодні Зеєдорф зіграв у прощальному матчі Пірло.