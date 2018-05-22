Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
138 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 22:16
Легендарний нідерландець покидає Депортиво
|Кларенс Зеєдорф
Головний тренер іспанського Депортиво Кларенс Зеєдорф залишає свій пост.
Про це повідомляє офіційний сайт галісійців.
30 червня закінчується термін контракту 42-річного фахівця, продовжений він не буде.
Нідерландець очолив команду з Ла-Коруньї в лютому, але не зміг врятувати її від вильоту з Ла Ліги.
Clarence Seedorf no continuará al frente del Deportivo la próxima temporada https://t.co/gHp8E3m6nS pic.twitter.com/3Edvmb54dJ— RC Deportivo (@RCDeportivo) 22 травня 2018 р.
Нагадаємо, що напередодні Зеєдорф зіграв у прощальному матчі Пірло.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій