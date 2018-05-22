23 травня пройде прес-конференція Франческо Баранки

Франческо Баранка

Голова комітету етики та чесної гри Франческо Бублик завтра, 23 травня проведе прес-конференцію в Будинку футболу з питань про договірні матчі.

Про це повідомляє Трибуна.

Початок - о 14:00.

МВС розглядає 57 епізодів за участю 328 осіб у справі про договорняках, звинувачені представники Сум і Миколаєва.

У цей список підозрюваних потрапили 5 клубів УПЛ.

Нагадаємо, що в Україні почалася масова облава на організаторів договірних матчів.