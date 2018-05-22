Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
126 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 22:34
23 травня пройде прес-конференція Франческо Баранки
|Франческо Баранка
Голова комітету етики та чесної гри Франческо Бублик завтра, 23 травня проведе прес-конференцію в Будинку футболу з питань про договірні матчі.
Про це повідомляє Трибуна.
Початок - о 14:00.
МВС розглядає 57 епізодів за участю 328 осіб у справі про договорняках, звинувачені представники Сум і Миколаєва.
У цей список підозрюваних потрапили 5 клубів УПЛ.
Нагадаємо, що в Україні почалася масова облава на організаторів договірних матчів.
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