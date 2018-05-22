Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
126 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
22.05.2018  22:34

23 травня пройде прес-конференція Франческо Баранки

Франческо Баранка

Голова комітету етики та чесної гри Франческо Бублик завтра, 23 травня проведе прес-конференцію в Будинку футболу з питань про договірні матчі.

Про це повідомляє Трибуна.

Початок - о 14:00.

МВС розглядає 57 епізодів за участю 328 осіб у справі про договорняках, звинувачені представники Сум і Миколаєва.

У цей список підозрюваних потрапили 5 клубів УПЛ.

Нагадаємо, що в Україні почалася масова облава на організаторів договірних матчів.





Читай також
Баранка розповів, коли КДК отримає матеріали по договорняку Маріуполя і Гірника
Баранка: Хотіли запросити Тотті в експертну комісію, але він дуже зайнятий
Баранка: Із початку нашої роботи в Другій лізі відбулося 65 підозрілих матчів
Баранка: У матчі молодіжок Карпат і Олімпіка зафіксовано аномальні ставки
Баранка: Долю Олімпіка буде вирішено до Різдва
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
23:55
Футбол. Динамо запропонувало повернути золотий матч в сезоні 2018/2019
23:39
Футбол. Португальський голкіпер прибув на медогляд в Наполі, - ЗМІ
23:18
Футбол. Палмейрас погодився продати Динамо свого півзахисника
22:52
Футбол. Наполі очолить триразовий переможець ЛЧ
22:34
Футбол. 23 травня пройде прес-конференція Франческо Баранки
22:16
Футбол. Легендарний нідерландець покидає Депортиво
21:56
Футбол. Роналду втретє поспіль став найпопулярнішим спортсменом планети
21:37
Футбол. Гірник з Кривого Рогу пройшов атестацію у другу лігу
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!