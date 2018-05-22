Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
395 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 23:18
Палмейрас погодився продати Динамо свого півзахисника
|Че Че
Динамо купує півзахисника Палмейраса Данило Невеса (Че Че) за 4,8 млн євро.
Про це повідомляє Lance.
Палмейрас вже прийняли пропозицію киян, гравцеві залишилося пройти медогляд і підписати контракт.
Також цю інформацію підтверджує Yahoo! Esporte.
Transfermarkt оцінює 25-річного футболіста в 3,75 млн євро.
У Палмейрас він безкоштовно перейшов в 2016 році з ГО Аудакс, пише Трибуна.
Раніше повідомлялося, що Динамо та Палмейрас не змогли домовитися про ціну на гравця.
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