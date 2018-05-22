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22.05.2018  23:18

Палмейрас погодився продати Динамо свого півзахисника

Че Че

Динамо купує півзахисника Палмейраса Данило Невеса (Че Че) за 4,8 млн євро.

Про це повідомляє Lance.

Палмейрас вже прийняли пропозицію киян, гравцеві залишилося пройти медогляд і підписати контракт.

Також цю інформацію підтверджує Yahoo! Esporte.

Transfermarkt оцінює 25-річного футболіста в 3,75 млн євро.

У Палмейрас він безкоштовно перейшов в 2016 році з ГО Аудакс, пише Трибуна.

Раніше повідомлялося, що Динамо та Палмейрас не змогли домовитися про ціну на гравця.





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