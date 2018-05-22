Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
323 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.05.2018 23:55
Динамо запропонувало повернути золотий матч в сезоні 2018/2019
Динамо пропонує в наступному сезоні повернути золотий матч, у разі рівності очок у команд-лідерів.
Про це повідомляє сайт Footboom.
УПЛ просить керівників клубів до 29 травня внести свої зауваження та пропозиції щодо такого варіанту.
Нагадаємо, що Динамо U-19 вибороло золоті нагороди першості України.
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