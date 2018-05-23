Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
696 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.05.2018 10:13
Позбавитись від баласту: Динамо виставило на трансфер трьох легіонерів
|Нікіта Корзун
Київське Динамо більше не розраховує на Карлоса Самбрано, Александера Пантича та Нікіту Корзуна.
Оскільки у всіх трьох - діючі контракти з Динамо, столичний клуб виставив цих футболістів на трансфер.
Наразі Самбрано, Пантич і Корзун за допомогою своїх агентів зайняті пошуком нових для себе команд, пише Dynamo.kiev.ua.
Раніше повідомлялося, що Хачеріді, Мбокані та Мораес покидають Динамо.
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