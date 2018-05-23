Позбавитись від баласту: Динамо виставило на трансфер трьох легіонерів

Нікіта Корзун

Київське Динамо більше не розраховує на Карлоса Самбрано, Александера Пантича та Нікіту Корзуна.

Оскільки у всіх трьох - діючі контракти з Динамо, столичний клуб виставив цих футболістів на трансфер.

Наразі Самбрано, Пантич і Корзун за допомогою своїх агентів зайняті пошуком нових для себе команд, пише Dynamo.kiev.ua.

Раніше повідомлялося, що Хачеріді, Мбокані та Мораес покидають Динамо.