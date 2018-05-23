Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
247 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.05.2018 10:35
Арсенал очолить відомий іспанський фахівець
|Унаї Емері
Лондонський Арсенал близький до підписання Унаї Емері.
Про це повідомляє Daily Mail.
46-річний іспанець підпише трирічний контракт з лондонським клубом і буде заробляти близько 5 мільйонів фунтів на рік.
Повідомляється, що Арсенал хоче укласти угоду з Емері протягом трьох найближчих днів, пише Трибуна.
Раніше повідомлялося, що Арсенал очолить Мікель Артета.
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