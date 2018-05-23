Арсенал очолить відомий іспанський фахівець

Унаї Емері

Лондонський Арсенал близький до підписання Унаї Емері.

Про це повідомляє Daily Mail.

46-річний іспанець підпише трирічний контракт з лондонським клубом і буде заробляти близько 5 мільйонів фунтів на рік.

Повідомляється, що Арсенал хоче укласти угоду з Емері протягом трьох найближчих днів, пише Трибуна.

Раніше повідомлялося, що Арсенал очолить Мікель Артета.