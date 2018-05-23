Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
323 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.05.2018 10:59
Футболіст Зорі завершив кар'єру
|Желько Любенович
Хавбек луганської Зорі Желько Любенович вирішив повісити бутси на цвях.
36-річний серб провів 303 матчі в УПЛ, 32 матчі - в Кубку України, 17 - в Лізі Європи, 4 - в Кубку Інтертото і 1 - в Суперкубку, пише офіційний сайт Зорі.
Крім луганського клубу, футболіст грав в складі Кривбасу, Таврії і Олександрії.
Спасибо, Желько!https://t.co/x6cGzZ5kqh pic.twitter.com/j4oPJ1YxW1— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) 23 травня 2018 р.
Нагадаємо, що Зоря потрапила до списку команд, які підозрюють в договірних матчах.
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