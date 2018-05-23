Футболіст Зорі завершив кар'єру

Желько Любенович

Хавбек луганської Зорі Желько Любенович вирішив повісити бутси на цвях.

36-річний серб провів 303 матчі в УПЛ, 32 матчі - в Кубку України, 17 - в Лізі Європи, 4 - в Кубку Інтертото і 1 - в Суперкубку, пише офіційний сайт Зорі.

Крім луганського клубу, футболіст грав в складі Кривбасу, Таврії і Олександрії.

Нагадаємо, що Зоря потрапила до списку команд, які підозрюють в договірних матчах.