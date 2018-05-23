За ФК Каховка виступає гравець, який нещодавно грав у команді ватажка бойовиків ДНР. ФОТО

Сергій Козаченко



Гравець футбольного клубу СК Каховка Сергій Козаченко ще нещодавно виступав за футбольний клуб терористичної організації ДНР.

У 2016-2017 роках Сергій Козаченко грав в команді Оплот Донбасу, почесним президентом якої є ватажок ДНР Олександр Захарченко.

Команда виступала не тільки в змаганнях в ДНР, але і грала у відкритому чемпіонаті Ростовської області.

У 2018 році Козаченко почав виступати за Каховку.

Навесні ця команда стала володарем Кубка області, при чому Козаченко в соцмережі Вконтактє написав, що кубок їде в Донецьк, пише Мост.

Нагадаємо, що 21 травня у бою під Горлівкою загинув екс-футболіст донецького Металурга.