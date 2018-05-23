Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
564 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
23.05.2018  11:21

За ФК Каховка виступає гравець, який нещодавно грав у команді ватажка бойовиків ДНР. ФОТО

Сергій Козаченко


Гравець футбольного клубу СК Каховка Сергій Козаченко ще нещодавно виступав за футбольний клуб терористичної організації ДНР.

У 2016-2017 роках Сергій Козаченко грав в команді Оплот Донбасу, почесним президентом якої є ватажок ДНР Олександр Захарченко.

Команда виступала не тільки в змаганнях в ДНР, але і грала у відкритому чемпіонаті Ростовської області.

 

У 2018 році Козаченко почав виступати за Каховку.

Навесні ця команда стала володарем Кубка області, при чому Козаченко в соцмережі Вконтактє написав, що кубок їде в Донецьк, пише Мост.

 

Нагадаємо, що 21 травня у бою під Горлівкою загинув екс-футболіст донецького Металурга.





Читай також
Ультрас Шахтаря спалили прапор ДНР. ФОТО
УЄФА відкрив справу по прапору "ДНР" на матчі Роми і Шахтаря
У фан-шопі Шахтаря в Донецьку продаватимуть символіку так званої "ДНР"
ФФУ звернулася в FARE з проханням заборонити символіку "ДНР" і "ЛНР"
УЄФА розгляне скаргу ФФУ на прапор "ДНР" на матчі Рома – Шахтар
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
12:29
Футбол. Стало відоме ім'я головного тренера Арсенала
11:58
Футбол. Зінченко зустрівся з легендою Динамо. ФОТО
11:46
Футбол. Команда Мілевського перейменує власний стадіон на честь арабського шейха
11:21
Футбол. За ФК Каховка виступає гравець, який нещодавно грав у команді ватажка бойовиків ДНР. ФОТО
10:59
Футбол. Футболіст Зорі завершив кар'єру
10:35
Футбол. Арсенал очолить відомий іспанський фахівець
10:13
Футбол. Позбавитись від баласту: Динамо виставило на трансфер трьох легіонерів
09:54
Футбол. Визначився найкращий футболіст УПЛ - 2017/18
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!