Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
564 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.05.2018 11:21
За ФК Каховка виступає гравець, який нещодавно грав у команді ватажка бойовиків ДНР. ФОТО
|Сергій Козаченко
Гравець футбольного клубу СК Каховка Сергій Козаченко ще нещодавно виступав за футбольний клуб терористичної організації ДНР.
У 2016-2017 роках Сергій Козаченко грав в команді Оплот Донбасу, почесним президентом якої є ватажок ДНР Олександр Захарченко.
Команда виступала не тільки в змаганнях в ДНР, але і грала у відкритому чемпіонаті Ростовської області.
У 2018 році Козаченко почав виступати за Каховку.
Навесні ця команда стала володарем Кубка області, при чому Козаченко в соцмережі Вконтактє написав, що кубок їде в Донецьк, пише Мост.
Нагадаємо, що 21 травня у бою під Горлівкою загинув екс-футболіст донецького Металурга.
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