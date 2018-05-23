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314 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.05.2018 11:46
Команда Мілевського перейменує власний стадіон на честь арабського шейха
|Стадіон Динамо Брест
Стадіон брестського Динамо отримає назву Зайд та буде модернізований.
Про це повідомляє Sport.tut.by.
За інформацією джерела В Абу-Дабі на прес-конференції на честь призначення Дієго Марадони головою правління білоруського клубу про перейменування стадіону оголосив представник Білорусько-еміратського ділового союзу Сейф Таджеддін
Емблема брестського Динамо була розміщена на тлі портрета шейха Зайд ібн Султан Аль Нахайяна – президента ОАЕ з 1971 по 2004 рік, на честь якого і збираються перейменувати стадіон.
Також відзначається, що стадіон буде не тільки перейменований на честь шейха, але і модернізований.
Нагадаємо, що Дієго Марадону було представлено як голову правління брестського Динамо.
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