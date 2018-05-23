Команда Мілевського перейменує власний стадіон на честь арабського шейха

Стадіон Динамо Брест

Стадіон брестського Динамо отримає назву Зайд та буде модернізований.

Про це повідомляє Sport.tut.by.

За інформацією джерела В Абу-Дабі на прес-конференції на честь призначення Дієго Марадони головою правління білоруського клубу про перейменування стадіону оголосив представник Білорусько-еміратського ділового союзу Сейф Таджеддін

Емблема брестського Динамо була розміщена на тлі портрета шейха Зайд ібн Султан Аль Нахайяна – президента ОАЕ з 1971 по 2004 рік, на честь якого і збираються перейменувати стадіон.

Також відзначається, що стадіон буде не тільки перейменований на честь шейха, але і модернізований.

Нагадаємо, що Дієго Марадону було представлено як голову правління брестського Динамо.