Зінченко зустрівся з легендою Динамо. ФОТО

Олександр Зінченко

Чемпіон Англії у складі Манчестер Сіті Олександр Зінченко зустрівся з легендарним вінгером Динамо 90-х Віталієм Косовським.

Відповідна світлина з'явилася в сторіз Instagram молодого хавбека.

Олександр Зінченко та Віталій Косовський

Нагадаємо, що Косовський є вихованцем нетішинського футболу.

Але найкращі свої роки провів у київскому Динамо, вийшовши з командою під керівництвом Лобановского в півфінал ЛЧ 1998/99.

Загалом за Динамо хавбек зіграв 131 гру та відзначився 20-ма голами.

Також в активі Косовського 25 матчів за збірну України та 2 забиті голи.

Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко подарував медаль чемпіона Англії своєму дідусю.