Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
772 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.05.2018 11:58
Зінченко зустрівся з легендою Динамо. ФОТО
|Олександр Зінченко
Чемпіон Англії у складі Манчестер Сіті Олександр Зінченко зустрівся з легендарним вінгером Динамо 90-х Віталієм Косовським.
Відповідна світлина з'явилася в сторіз Instagram молодого хавбека.
|Олександр Зінченко та Віталій Косовський
Нагадаємо, що Косовський є вихованцем нетішинського футболу.
Але найкращі свої роки провів у київскому Динамо, вийшовши з командою під керівництвом Лобановского в півфінал ЛЧ 1998/99.
Загалом за Динамо хавбек зіграв 131 гру та відзначився 20-ма голами.
Також в активі Косовського 25 матчів за збірну України та 2 забиті голи.
Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко подарував медаль чемпіона Англії своєму дідусю.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій