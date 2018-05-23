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23.05.2018  12:29

Стало відоме ім'я головного тренера Арсенала

Унаї Емері

Колишній головний тренер Парі Сен-Жермен Унаї Емері офіційно очолив лондонський Арсенал.

Про це повідомляє офіційний сайт гармашів.

Терміни контракту і фінансова частина угоди поки що не розголошуються.

На цій посаді Емері змінить легендарного Арсена Венгера, який керував командою майже 22 роки.

Нагадаємо, що раніше Емері очолював Альмерію, Валенсію, Спартак та Севілью, з якою він тричі поспіль вигравав Лігу Європи.

Також на посаду керманича Арсенала претендував Мікель Артета.





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