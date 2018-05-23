Баранка: У договорняках були задіяні нижчі ліги, які УЄФА не моніторить
|Франческо Баранка
В Україні в договорняках були задіяні нижчі ліги, які УЄФА не моніторить.
Про це розповів глава комітету ФФУ з етики та чесної гри Франческо Баранка.
"Операція пройшла на вищому рівні, ми співпрацювали протягом шести місяців з поліцією. Ми показали, як договірні матчі можуть бути переможені", - сказав він.
"Нажаль, ми зіткнулися з дуже поширеною ситуацією в багатьох східноєвропейських країнах, і не тільки. Проблема в тому, що інші країни нічого не роблять, щоб змінити стан речей, не дивлячись на те, що вони знають про поширення цього явища", - зазначив Баранка.
"У випадку з Україною ситуація була сильно скомпрометована, в матчах були задіяні молодь і нижчі ліги, які УЄФА не контролює. Мова йде про близько 100 матчів на рік", - цитує Баранку tribuna.com.
Раніше була інфоомація, що українського арбітра спіймали з великою сумою грошей одразу після гри.
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