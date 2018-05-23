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23.05.2018  15:16

Збірна України (U-16) вийшла у фінал турніру в Сербії

 

Юнацька збірна України U-16 розпочала турнір імені Миляна Милянича в Сербії з перемоги.

Підопічні Володимира Єзерського з обіграли команду Чорногорії.

Таким чином, Україна вийшла в фінал турніру.

Раніше повідомлялося, що збірна України (U-16) виграла турнір розвитку УЄФА.

Міжнародний турнір Миляна Милянича

1/2 фіналу

23 травня

Україна U-16 – Чорногорія U-16 – 2:0

Голи: Ванат, 14, Гончарук, 71





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