Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
49 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.05.2018 15:16
Збірна України (U-16) вийшла у фінал турніру в Сербії
Юнацька збірна України U-16 розпочала турнір імені Миляна Милянича в Сербії з перемоги.
Підопічні Володимира Єзерського з обіграли команду Чорногорії.
Таким чином, Україна вийшла в фінал турніру.
Раніше повідомлялося, що збірна України (U-16) виграла турнір розвитку УЄФА.
Міжнародний турнір Миляна Милянича
1/2 фіналу
23 травня
Україна U-16 – Чорногорія U-16 – 2:0
Голи: Ванат, 14, Гончарук, 71
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