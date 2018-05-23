Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
210 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.05.2018 15:37
Екс-форварду Ювентуса і збірної Італії загрожує до шести років в'язниці за зв'язки з мафією
|Віченцо Яквінта
Колишній нападник Ювентуса і збірної Італії Вінченцо Яквінта звинувачується у зв'язках з мафією.
У Болоньї ведеться розслідування справи про Ндрангете, організованого злочиннго угруповання з найбіднішої провінції Італії - Калабрії.
У справі проходять понад 140 осіб, серед яких є Яквінта і його батько. Яквінта-молодшому загрожує до 6 років в'язниці, батькові - 19 років.
Підозрюваних у зв'язках з мафією звинувачують у збагаченні на реконструкції в провінції Емілія-Романья після землетрусу 2012 року і допомогу у встановленні контролю "Ндрангети" на півночі Італії, пише ua.tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що колишній нападник збірної Італії Фабріцио Мікколі підозрюється в зв'язках з мафією.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій