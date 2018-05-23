Екс-форварду Ювентуса і збірної Італії загрожує до шести років в'язниці за зв'язки з мафією

Віченцо Яквінта

Колишній нападник Ювентуса і збірної Італії Вінченцо Яквінта звинувачується у зв'язках з мафією.

У Болоньї ведеться розслідування справи про Ндрангете, організованого злочиннго угруповання з найбіднішої провінції Італії - Калабрії.

У справі проходять понад 140 осіб, серед яких є Яквінта і його батько. Яквінта-молодшому загрожує до 6 років в'язниці, батькові - 19 років.

Підозрюваних у зв'язках з мафією звинувачують у збагаченні на реконструкції в провінції Емілія-Романья після землетрусу 2012 року і допомогу у встановленні контролю "Ндрангети" на півночі Італії, пише ua.tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що колишній нападник збірної Італії Фабріцио Мікколі підозрюється в зв'язках з мафією.