Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
295 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.05.2018 15:54
Капітан Шахтаря перейде в грецький клуб?
|Даріо Срна
Капітан Шахтаря Даріо Срна може продовжити кар'єру в ПАОКу.
Відзначається, що 36-річний хорват знаходиться в Салоніках і веде переговори з директором клубу Любошем Міхелом, який раніше працював в донецькому клубі.
Очолює ПАОК Резван Луческу.
Контракт Срни з Шахтарем закінчується цього літа, пише "Террикон".
Раніше була інформація, що Срна отримав пропозицію від турецького гранда.
Читай також
Останні публікації
14.05.2018
Інше
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій