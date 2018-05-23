Капітан Шахтаря перейде в грецький клуб?

Даріо Срна

Капітан Шахтаря Даріо Срна може продовжити кар'єру в ПАОКу.

Відзначається, що 36-річний хорват знаходиться в Салоніках і веде переговори з директором клубу Любошем Міхелом, який раніше працював в донецькому клубі.

Очолює ПАОК Резван Луческу.

Контракт Срни з Шахтарем закінчується цього літа, пише "Террикон".

Раніше була інформація, що Срна отримав пропозицію від турецького гранда.