Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
179 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.05.2018 16:40
Стало відомо, коли Динамо отримає першого суперника по Лізі чемпіонів
Динамо зайняло другий рядок у чемпіонаті України, який дає право розпочати виступи в Лізі чемпіонів з третього кваліфікаційного раунду.
Жеребкування цього етапу відбудеться 23 липня, повідомляє прес-служба столичного клубу.
Динамо потрапить до числа сіяних команд і може отримати в суперники Стандард, Фенербахче або Славію, проте остаточно це стане відомо після заключного туру чемпіонату Чехії.
Раніше повідомлялося, що Динамо виставило на трансфер трьох легіонерів.
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