Стало відомо, коли Динамо отримає першого суперника по Лізі чемпіонів

Динамо зайняло другий рядок у чемпіонаті України, який дає право розпочати виступи в Лізі чемпіонів з третього кваліфікаційного раунду.

Жеребкування цього етапу відбудеться 23 липня, повідомляє прес-служба столичного клубу.

Динамо потрапить до числа сіяних команд і може отримати в суперники Стандард, Фенербахче або Славію, проте остаточно це стане відомо після заключного туру чемпіонату Чехії.

Раніше повідомлялося, що Динамо виставило на трансфер трьох легіонерів.