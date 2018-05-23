Зірка - Десна: де дивитися перший матч плей-офф за право грати в Прем'єр-лізі

23-го травня в першому матчі плей-офф за право грати в Прем'єр-лізі зійдуться зіграють Зірка і Десна.

Початок гри - о 17:00.

Переглянути матч у прямому ефірі можна за цим посиланням.

Раніше була інформація, що Олімпік та Десна можуть об'єднатися в один клуб.